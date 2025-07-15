15 Temmuz'un en genç şehidi! Mahir Ayabak daha 16 yaşındaydı

15 Temmuz'un en genç şehitlerinden Mahir Ayabak, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda açılan ateşle henüz 16 yaşındayken hayatını kaybetti. Annesi Muhteber Ayabak, geçen 9 yıla rağmen acısının hiç dinmediğini söylerken, oğlunun davası için yıllarca adliye koridorlarında mücadele verdi. Üç sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Mahir Ayabak, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin en genç şehitlerinden biri.Ayabak, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda açılan ateşle 16 yaşında yaşamını yitirdi.

O acı bitmiyor Orada kalıyorsun

Genç şehidin annesi Muhteber Ayabak, Mahir'siz geçen yılları, "9 senedir ne günleri, ne ayları sayıyorum. Bakıyorum şimdi Mahir şehit olduğunda küçük çocukların hepsi genç kız, genç delikanlı olmuş. 'Allah Allah bu kadar zaman oldu mu ki?' diyorum. Çünkü benim için daha dün gibi, acısı da öyle, o acı bitmiyor. Orada kalıyorsun. Başka bir zamana gitmiyorsun." sözleriyle anlattı.

Atatürk Havalimanı, İstanbul'da darbe girişiminin en kritik yerlerinden biriydi.Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı piste inene kadar çatışmalara sahne oldu.

159 sanık hakim önüne çıktı

Mahir Ayabak ile birlikte 57 yaşındaki 4 çocuk babası Zekeriya Bitmez de şehit düştü. 159 sanık hakim önüne çıktı.

Bu davalara gitmekten hiç vazgeçmediğini dile getiren Ayabak, "Zamanı geldi sağlığımı kaybettim, çok kötü durumlarda oldum ama her şeye rağmen yine de sabah kalktım Silivri'ye gittim. Aslında oraya gittiğimde o sanıkları gördüğüm zaman tiksiniyordum ama buna rağmen benim bu davaya sahip çıkmam lazımdı. Oğlumun davasının arkasında durmam lazımdı." diye konuştu.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava yeniden görüldü. Mahir Ayabak'ın şehit edilmesine ilişkin üç sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.