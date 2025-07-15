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ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin için şaşkına çeviren sözler

ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin için şaşkına çeviren sözler

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili hayal kırıklığına uğradığını ancak henüz "ilişkilerini kesmediğini" ifade etti.

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BBC'ye konuşan Trump, gündemdeki uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin ile ilişkisini bitirip bitirmediğinin sorulması üzerine Trump, "Putin'le ilgili hayal kırıklığına uğradım ama ilişkimi bitirmedim. Ancak ona yönelik bir hayal kırıklığım var." dedi.

Trump, Rusya ile Ukrayna konusunda anlaşma yapılması ihtimalinin şimdiye kadar 4 kez masaya geldiğini aktardı.

Putin'i savaşı durdurmaya nasıl ikna edeceği sorulduğunda ise Trump, "Bunun üzerinde çalışıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada "Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." ifadelerini kullandı.

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