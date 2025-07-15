Altın fiyatlarında yükseliş başladı! Elinde altın olanlar dikkat

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 359 dolardan işlem görüyor. Analistler, altının tarife gerginlikleriyle birlikte oluşan güvenli liman talebiyle birlikte değer kazandığının ancak yükselen hazine tahvil getirileri ve dolar endeksinin değer kazanmasının fiyatları törpülediğini kaydetti.