Altın fiyatlarında yükseliş başladı! Elinde altın olanlar dikkat
Dünü değer kaybı ile kapatan altında bugün yükseliş var. Yatırımcı gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu diye merak ederken 15 Temmuz 2025 altın fiyatları belli oldu.
Altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, dün günü 4 bin 318 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 4 bin 344 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 270 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 359 dolardan işlem görüyor. Analistler, altının tarife gerginlikleriyle birlikte oluşan güvenli liman talebiyle birlikte değer kazandığının ancak yükselen hazine tahvil getirileri ve dolar endeksinin değer kazanmasının fiyatları törpülediğini kaydetti.