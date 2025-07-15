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15 Temmuz şehitleri, İstanbul'da kabirleri başında anıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
15 Temmuz şehitleri, İstanbul'da kabirleri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybedenler için Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

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Törene katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı konuşmada, şehitlere minnet borçlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen kahraman halkın, kötü niyetli zalim darbecileri püskürtmeyi başarıp destan yazdığını ifade eden Bolat, bunun dünya tarihine yazılan bir destan olduğuna dikkati çekti.

Bolat, halkın meydanlara çıkıp, darbecilere, tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı göğüslerini siper ettiğini vurgulayarak, "Halkın vergileriyle alınmış silahları halka doğrultan o zalimlere karşı vatanlarını, hürriyetlerini korumuşlardır, yeni bir vesayetin doğmasını engellemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu kutsal topraklardaki 1000 yıllık tarihinde 15 Temmuz gecesi yazılan zafer gerçekten çok şanlı bir zaferin adı olmuştur. Bu milletin zaferidir ve milli birliğin zaferi olmuştur." diye konuştu.

Şehitleri hiçbir zaman unutturmayacaklarının altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve şanlı tarihimizde demokrasi destanı, hürriyet destanı, vatana sahip çıkma destanı, milli birlik destanı olarak yazılmıştır. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Ayrıca vatan toprakları bölünmesin, parçalanmasın diyerek, topraklarını korumak için kahramanca mücadele eden tüm kahraman asker, polis, güvenlik güçleri ve sivil şehitlerimizi de bu vesileyle bir kez daha şükranla, minnetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sevgili Peygamberimize hepsi cennette komşu oldular."

Kabirlere karanfiller bırakıldı

15 Temmuz Derneğince düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunup, şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ile bazı vatandaşlar katıldı.

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