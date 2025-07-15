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Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak'a kayyum! TMSF'den açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak'a kayyum! TMSF'den açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak markasıyla faaliyet gösteren şirketlere mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildi.

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TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresi amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimleri oluşturuldu ve çalışmalara başlandı.

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

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