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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Kars'ta sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara dikkat!

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 Kars için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Kars çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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