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Konya'daki yangın sürüyor! 15 yaşındaki şüpheli gözaltında meğer...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'daki yangın sürüyor! 15 yaşındaki şüpheli gözaltında meğer...

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde dün çıkan orman yangını sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken 15 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gece boyunca karadan yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yangınla mücadeleye devam etmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir."

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bölgede hayvan otlatan 15 yaşındaki şüpheli, yaktığı ateş ormana sıçradığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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