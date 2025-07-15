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İstanbul'da panik anları! Bina tahliye edildi, içeri giren fenalaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da panik anları! Bina tahliye edildi, içeri giren fenalaştı

Beylikdüzü'ndeki bir binanın su deposunda yapılan tadilat çalışmasında kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken, bina tahliye edildi.

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Bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan en alt katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişinin zehirlendiğinden şüphe edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı.

Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da tahliye edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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