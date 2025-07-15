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Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, Ankara'nın Çamlıdere ve Kızılcahamam ile Çankırı'nın batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Ankara'nın Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçeleri ile Çankırı'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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