Marmara'da perşembe günü birçok ile sıcaklık uyarısı!

Marmara dahil İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Güngören, Bahçeşehir, Bakırköy her yerde perşembe başlıyor

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Meteoroloji uzmanları tarafından Marmara dahil İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Güngören, Bahçeşehir, Bakırköy'e flaş uyarı verildi. Her yerde perşembe başlıyor.

Perşembe gününden itibaren Marmara bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir kısmında havalarda yeniden değişme meydana gelecek.

Meteoroloji uzmanları tarafından Marmara dahil İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Güngören, Bahçeşehir, Bakırköy'e flaş uyarı verildi. Her yerde perşembe başlıyor.

Kaynaklar tarafından aktarılan bilgiye göre Meteoroloji uzmanları tarafından Marmara dahil İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Güngören, Bahçeşehir, Bakırköy'de sıcakların yeniden 38 ila 40 derece arasını görmesi bekleniyor.

Sistem 28 Temmuz'a kadar etkisini sürdürecek. Kaynakların değerlendirmesinde de, "Türkiye bu hafta genel olarak normalden sıcak geçecek ,güney-iç ve doğu bölgelerimiz yer yer konvektif yağış alacak lakin genel olarak meteorolojik kuraklık devam ediyor" ifadelerine yer verildi.