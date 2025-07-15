Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar her alanda yepyeni bir dönem başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Adım adım inşa ettiğimiz Terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz her alanda şaha geçecek ve her alanda yepyeni bir dönem başlayacaktır. " dedi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de anma programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa katıldı. Erdoğan, Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından karşılandıktan sonra tören birliğindeki askerleri selamladı.

Burada konuşan Erdoğan, halkın 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleye ve terörsüz Türkiye hedefine dair önemli bulundu.

"Millet şanlı bir destan yazmıştır"

Erdoğan, "Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati, 15 Temmuz gecesi bir kez daha hem de çok güçlü bir şekilde anlaşılmıştır. Millet, Çanakkale ve Milli Mücadele'den sonra, 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır." dedi.

Erdoğan, "15 Temmuz gecesi, hem devlet hem de millet olarak alnımızın akıyla verdiğimiz zorlu sınav, tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu." ifadesini kullandı.

"Ülkemiz her alanda şaha geçecek"

Erdoğan, "Şehitlerimizin, gazilerimizin mücadeleleri asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Adım adım inşa ettiğimiz 'Terörsüz Türkiye' onların eseri olacak. Ülkemiz her alanda şaha geçecek ve her alanda yepyeni bir dönem başlayacaktır. Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeye giden yolun kilidini açacaktır." dedi.

Erdoğan, ayrıca TBMM'nin 15 Temmuz gecesi olduğu gibi farklılıkları bir kenara bırakıp terörden kurtulma mücadelesine de güçlü destek vereceğine inandığını sözlerine ekledi.