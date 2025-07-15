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Hentbolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Hentbolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Hentbolda Türk takımlarının EHF Avrupa Ligi ve EHF Avrupa Kupası ön eleme turlarındaki eşleşmeleri belli oldu.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2025-26 sezonunun EHF Avrupa Ligi ve EHF Avrupa Kupası ön eleme turları kura çekimi yapıldı. EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. eleme turu, 5-6 ve 13-14 Eylül tarihlerinde, 2. eleme turu maçları ise 11-19 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

Organizasyonun 1. ve 2. eleme turunda Türk takımlarının eşleşmeleri şu şekilde:

EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. eleme turu:

KH Besa Famgas (Kosova) - Depsaş Enerji As

Beykoz Belediyesi - Balatonfüredi KSE (Macaristan)

Spor Toto - Raimond Sassari (İtalya)

EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. eleme turu:

Beşiktaş - GRK Tikves (Kuzey Makedonya)

FH Hafnarfjordur (İzlanda) - Nilüfer Belediyesi

EHF Kadınlar Avrupa Kupası

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turu ilk maçları 27-28 Eylül'de, ikinci maçları ise 4-5 Ekim'de oynanacak.

Organizasyonun 2. turunda Türk takımlarının eşleşmeleri şu şekilde:

Energa Start Elblag (Polonya) - Trabzon Ortahisar Belediyesi

KPR Gminy Kobierzyce (Polonya) - Üsküdar

Kadınlar Avrupa Ligi

EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise 2. eleme turunda maçlar; 27 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında, 3. eleme turunda ise 8-16 Kasım tarihleri arasında oynanacak.

EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Armada Praxis Yalikavakspor'un 2. ve 3. eleme turundaki eşleşmeleri şu şekilde:

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu:

Armada Praxis Yalikavakspor - HH Elite (Danimarka)

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu:

Armada Praxis Yalikavakspor - HH Elite (Danimarka) eşleşmesi galibi / CS Minaur Baia Mare (Romanya)

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