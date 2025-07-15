Hakmar'ın sahibi kimdir aslen nereli? Zeki Doruk'un iş ortağı tüm düzeni ifşa etmiş

İSTANBUL merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, HAKMAR ve TATBAK marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un FETÖ/PDY'ye hizmet ettiğine ilişkin eski ortağının tanıklık yaptığı belirlendi. Hakmar'ın sahibi olan iş insanı Zeki Doruk daha önce yaptığı bir açıklamasında "Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" demişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla gözaltına alınan, HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin büyük hissedarı ve yöneticisi şüpheli Zeki Doruk'un FETÖ'ye üst düzey derecede bağlı konumda bulunduğu tespit edildi.

Hakmar'ın sahibi Zeki Doruk'u eski ortağı ifşa etti

Hakmar marketlerin sahibi olan Zeki Doruk'un FETÖ'ye olan bağlılığına ilişkin hem geçmiş dönemde beyanı hem de hakkında ihbarlar olduğu öğrenildi. Zeki Doruk'un eski ortağı İ.A'nın, Doruk'un FETÖ/PDY'ye hizmet ettiğine ilişkin tanıklık yaptığı bilgisine ulaşıldı. MİT raporuna da giren bilgilere göre Zeki Doruk, HAKMAR şirketi üzerinden 2016'dan bu zamana kadar örgütsel faaliyetlerine devam etti.

FETÖ üyelerine para dağıtıyordu

Şüpheli Zeki Doruk'un, yurt dışından gelen talimatlar üzerine FETÖ'ye para yardımı yaptığı da belirlendi. Bunun için de yanında çalışan ve FETÖ üyesi olduğu için ihraç edilen eski polis Cengiz Güneş'i kullandığı öğrenildi. 2017'nin Temmuz ayında ihraç edilen Cengiz Güneş'in, Zeki Doruk'tan aldığı talimatla örgütün "MİT mahrem", "Emniyet mahrem" ve sivil yapılanmalardaki örgüt mensupları veya birinci derece yakınlarına nakti para yardımı yaptığı belirlendi.

Hakmar'ın sahibi Zeki Doruk kimdir aslen nereli?

Zeki Doruk, 1997 yılında perakende sektörüne adım atarak İstanbul Pendik'te ilk HAKMAR mağazasını açmıştır. Zeki Doruk'un yalnızca HAKMAR değil, aynı zamanda TATBAK Gıda'nın da yönetiminde yer aldığı biliniyor.

Aslen Sivaslı olan Zeki Doruk, ticari hayatına 1992 yılında İstanbul Pendik'te bir bakkaliye işleterek başladı. Perakende sektöründeki potansiyeli görerek 1997 yılında Hakmar Mağazacılık'ı kurdu ve ilk şubesini Pendik Velibaba'da açtı. Kısa sürede büyüyen Doruk, 2001 yılında Doruk Çikolata ve Tatbak markalarıyla gıda üretimine de girerek Hakmar Şirketler Grubu'nu oluşturdu.

Hakmar operasyonu

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G'nin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Zeki Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve terör örgütüne sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edildi.

HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Zeki Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı kaydedildi.

Şüpheli C.G'nin ise FETÖ’nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği bilgisine ulaşıldı.



Bugün düzenlenen operasyon kapsamında HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezinde yapılan aramalarda FETÖ ile bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirilirken, HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atanmıştı.