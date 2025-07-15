Kyle Walker-Peters, Beşiktaş için İstanbul'a gelecek! Tarih ve saat belli oldu

Beşiktaş'n prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Kyle Walker-Peters yarın saat 17.45'te İstanbul'da olacak.

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Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın yarın saat 17.45'te İstanbul'da olacağını duyurdu. Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacak.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

Kyle Walker-Peters kimdir?

13 Nisan 1997 doğumlu olan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, sağ bek pozisyonunda görev yapıyor. Profesyonel kariyerine Tottenham Hotspur altyapısında başlayan Walker-Peters, 2017 yılında Premier Lig'deki ilk maçına çıktı.

Tottenham formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren oyuncu, 2018'de Bournemouth karşısında yaptığı 3 asistle Premier Lig'de bir maçta en genç yaşta 3 asist yapan oyuncular arasında tarihe geçti.

2020 yılında Southampton’a önce kiralık ardından bonservisiyle transfer olan Walker-Peters, burada istikrarlı performansıyla öne çıktı.

Southampton formasını beş sezonda toplam 170’ten fazla resmi maçta terleten başarılı oyuncu, hem sağ bekte hem de zaman zaman sol bekte görev alarak çok yönlü oyun anlayışıyla dikkat çekti.

Premier Lig'de ve FA Kupası'nda attığı kritik gollerle adından söz ettiren Walker-Peters, Southampton’ın küme düşmesinin ardından boşa çıktı.