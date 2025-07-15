BIST 10.225
DOLAR 40,22
EURO 46,77
ALTIN 4.330,67
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan: 'Bülent Arınç sesini kesse iyi olur'

Bülent Arınç'ın Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce yargılanmasına ilişkin sözlerine üst düzeyde tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Ayhan Ogan, Kayseri’de katıldığı bir televizyon yayınında "Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur” dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Ayhan Ogan, Kayseri’de yayın yapan TV1 Televizyon kanalında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TV1 Haber Şefi Tolga Yılmaz yayın sırasında “İmamoğlu’nun Mart ayından bugüne kadar hala yargılanamamış olmasına AK Parti’nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ‘İnsanlar bunu kumpas olarak değerlendirebilirler bir an önce yargılansın’ sözlerini hatırlattı. Bunun üzerine Ogan şunları söyledi:

“Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur”

Yeniden Refah ve HÜDA-Par yanlıştı
Cumhur İttifakı’nın oy kaybettiği genel seçimler ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ogan, şunları söyledi:

-“AK Parti’nin oy aldığı taban, oy aldığı sosyoloji daha da genişleterek Cumhur İttifakı’nın oy aldığı sosyoloji bellidir. Bu başka yere gitmez, başka partiye oy vermez. Çok kızarsa sandığa gitmez. Çok kızarsa AK Parti’ye vermez, MHP’ye verir. Olmazsa Cumhur İttifakı’ndaki bir başka partiye verir. 

-O zamanlar Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı’ndaydı o zamanlar. Bence yanlış bir tercih oldu. Yeniden Refah’ın da HÜDA PAR’ın da bizimle olması yanlıştı”
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaldığı otel görüntülendi! Suikast girişiminin izleri ilk günkü gibi
Foto Galeri Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaldığı otel görüntülendi! Suikast girişiminin izleri ilk günkü gibi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de ve Bursa'da yangın çıktı! Köyler tahliye ediliyor
Çanakkale'de ve Bursa'da yangın çıktı! Köyler tahliye ediliyor
Hakmar'ın sahibi kimdir aslen nereli? Zeki Doruk'un iş ortağı tüm düzeni ifşa etmiş
Hakmar'ın sahibi kimdir aslen nereli? Zeki Doruk'un iş ortağı tüm düzeni ifşa etmiş
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
Giresun'da olumsuz hava koşulları etkiledi! Denize girmek yasaklandı...
Giresun'da olumsuz hava koşulları etkiledi! Denize girmek yasaklandı...
Kyle Walker-Peters, Beşiktaş için İstanbul'a gelecek! Tarih ve saat belli oldu
Kyle Walker-Peters, Beşiktaş için İstanbul'a gelecek! Tarih ve saat belli oldu
Kartalkaya yangınında otel sahibinin damadı olan müdür böyle kaçmış
Kartalkaya yangınında otel sahibinin damadı olan müdür böyle kaçmış
Hentbolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu
Hentbolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu
İsrail'den bir suikast daha! Hamas duyurdu
İsrail'den bir suikast daha! Hamas duyurdu
Bolu'da medikal fabrikasında korkutan yangın
Bolu'da medikal fabrikasında korkutan yangın
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nda herhangi bir terör örgütüne geçit yoktur
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nda herhangi bir terör örgütüne geçit yoktur
Acun Ilıcalı'dan Hull City'yi satacağı iddialarına yanıt
Acun Ilıcalı'dan Hull City'yi satacağı iddialarına yanıt
Tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı! Alevler hızla ilerliyor
Tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı! Alevler hızla ilerliyor