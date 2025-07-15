Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan: 'Bülent Arınç sesini kesse iyi olur'

Bülent Arınç'ın Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce yargılanmasına ilişkin sözlerine üst düzeyde tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Ayhan Ogan, Kayseri’de katıldığı bir televizyon yayınında "Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Ayhan Ogan, Kayseri’de yayın yapan TV1 Televizyon kanalında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TV1 Haber Şefi Tolga Yılmaz yayın sırasında “İmamoğlu’nun Mart ayından bugüne kadar hala yargılanamamış olmasına AK Parti’nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ‘İnsanlar bunu kumpas olarak değerlendirebilirler bir an önce yargılansın’ sözlerini hatırlattı. Bunun üzerine Ogan şunları söyledi:

“Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur”

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Cumhur İttifakı’nın oy kaybettiği genel seçimler ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ogan, şunları söyledi:

-“AK Parti’nin oy aldığı taban, oy aldığı sosyoloji daha da genişleterek Cumhur İttifakı’nın oy aldığı sosyoloji bellidir. Bu başka yere gitmez, başka partiye oy vermez. Çok kızarsa sandığa gitmez. Çok kızarsa AK Parti’ye vermez, MHP’ye verir. Olmazsa Cumhur İttifakı’ndaki bir başka partiye verir.