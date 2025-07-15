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Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaldığı otel görüntülendi! Suikast girişiminin izleri ilk günkü gibi

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Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaldığı otel görüntülendi! Suikast girişiminin izleri ilk günkü gibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izlere 9 yıldır hiç dokunulmadı.

Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaldığı otel görüntülendi! Suikast girişiminin izleri ilk günkü gibi - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, otel yönetiminin aldığı karar doğrultusunda 9 yıldır darbecilerin yaşattıklarını göstermek için onarılmıyor.

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Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaldığı otel görüntülendi! Suikast girişiminin izleri ilk günkü gibi - Resim: 2

Saldırının izlerini barındıran ve o günün ardından bir daha konaklamaya açılmayan otelin bölümleri, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

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Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaldığı otel görüntülendi! Suikast girişiminin izleri ilk günkü gibi - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı demir korkuluklarla muhafaza altına alınan odalarda temizlik dahi yapılmıyor. 

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Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaldığı otel görüntülendi! Suikast girişiminin izleri ilk günkü gibi - Resim: 4

Saldırının en ağır yaşandığı odaların birindeki kırık pencereler ise dış cephenin kartonpiyerle kaplanmasıyla kamufle edilmiş durumda.

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