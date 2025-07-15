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Hull City'i satacak mı? Acun Ilıcalı bizzat açıkladı

Hull City'i satacak mı? Acun Ilıcalı bizzat açıkladı

Geçtiğimiz günlerde basında ve sosyal medyada sahibi olduğu Hull City'i satacağı iddia edilen Acun Ilıcalı'dan konuya dair açıklama geldi.

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Hull City kulüp başkanı Acun Ilıcalı, takımının İstanbul'da gerçekleştireceği kamp öncesi açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, burada geçtiğimiz günlerde basında ve sosyal medyada kulübü satacağı yönündeki haberlere de değindi.

"ŞU ANDA KULÜBÜ SATMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

"Türkiye'de röportaj verdiğimizde, İngiltere'de başka çıkıyor. İngiltere'de röportaj verdiğimizde, Türkiye'de başka çıkıyor. Bu herhalde mesafenin uzaklığından olabilir. Saygı duyuyorum." diyen Acun Ilıcalı, "Kulübü satacağım diye bir açıklamam hiç olmadı. Böyle bir soru soruldu, kulüpten de ilgi olması normal diye cevap verildi. Çünkü kadromuzun şu andaki değeri 50 milyon euro'nun üzerinde, geldiğimizde 20 milyon euro civarındaydı. Biraz daha yukarı çıkacak bu. Potansiyel olarak iki katına kadar çıkabileceğini düşünüyoruz. İlgi olması normal dedik. Türkiye'de "satıyor" daha cazip geliyor belki de. Ben bir kez daha cevaplamış olayım, kulübü satmak gibi bir düşüncem şu anda yok. Çok mutluyum. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yıllar önce bu kulübü alacağımı da düşünmüyordum, şimdi satmayı da düşünmüyorum. Hayatta sürprizler oluyor ama şu anda kulübü satmak gibi bir düşüncem yok." şeklinde konuştu.

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