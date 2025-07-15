Napoli'den Galatasaray'ı çıldırtan teklif! Kabul etmediler

Galatasaray ile Napoli arasındaki Osimhen görüşmelerinin tıkandığı ve sarı-kırmızılıların sunulan şartları reddettiği iddia edildi.

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Yılan hikayesine dönen Victor Osimhen görüşmelerinde her an yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak Galatasaray'ın Napoli'nin sunduğu şartları reddettiği ve görüşmeleri durdurduğu aktarıldı.

40+35 MİLYON EURO İSTEDİLER

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli, Galatasaray'dan 40 milyon euronun peşin, 35 milyon euronun da 2026'ya kadar ödenmesini istedi. Ayrıca İtalyan ekibi sonraki satıştan da pay talep etti.

GALATASARAY'DAN NAPOLİ'NİN TEKLİFİNE RET

Galatasaray ise Napoli'nin bu isteklerini reddetti. Sarı-kırmızılılar, 35 milyon euroyu 2027'ye kadar ödemek istiyor ve sonraki satıştan pay vermek istemiyor.

Bu şartlar altında Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmayacağı ve Napoli bu şartlardan vazgeçmediği sürece masaya oturmayacağı belirtildi.

Napoli'nin hazırlık kampına katılmayan Osimhen'in geleceğinin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.