BIST 10.225
DOLAR 40,23
EURO 46,72
ALTIN 4.300,14
HABER /  POLİTİKA

99 yaşındaki Muzaffer nine Erdoğan'a para verdi! Hasan Doğan o parayı Filistin'e yollayacak

99 yaşındaki Muzaffer nine Erdoğan'a para verdi! Hasan Doğan o parayı Filistin'e yollayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da 3 yakını şehit olan Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti. Ziyarette Özel Kalem Müdürü Doğan da bulundu. Muzaffer Gülşen, Erdoğan'a, biriktirdiği bir miktar parayı Filistin'deki çocuklara ulaştırması için verdi. Erdoğan'da Hasan Doğan'dan bu dileği yerine getirmesini istedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde 2 oğlu ve damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti.99 yaşındaki Muzaffer nine Erdoğan'a para verdi! Hasan Doğan o parayı Filistin'e yollayacak - Resim: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan vardı. 

99 yaşındaki Muzaffer nine Erdoğan'a para verdi! Hasan Doğan o parayı Filistin'e yollayacak - Resim: 1

Erdoğan'a para verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan mahalle sakinleriyle tokalaştı. Daha sonra Muzaffer Gülşen'in evine geçen Erdoğan, aile fertleri tarafından karşılandı. Bir süre sohbet ettiği Gülşen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir miktar para biriktirdiğini ve bunu Filistin'deki çocuklara ulaştırmak istediğini söyledi.

99 yaşındaki Muzaffer nine Erdoğan'a para verdi! Hasan Doğan o parayı Filistin'e yollayacak - Resim: 2

Hasan Doğan Filistinli çocuklara gönderecek
Bunun üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, paranın bağış yoluyla Filistin'deki çocuklara ulaştırılmasını istedi.

99 yaşındaki Muzaffer nine Erdoğan'a para verdi! Hasan Doğan o parayı Filistin'e yollayacak - Resim: 3Şehit Lütfi Gülşen'in oğlu Metehan Gülşen de evde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapılan saldırıda babası ve 2 yakınının şehadet şerbetini içtiğini, bu gururu 9 yıldır taşıdıklarını söyledi.

Gülşen, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşte Tijen Karaş'ın son hali! 15 Temmuz'da TRT ekranında zorla bildiri okutulmuştu
Foto Galeri İşte Tijen Karaş'ın son hali! 15 Temmuz'da TRT ekranında zorla bildiri okutulmuştu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Özışık’ın 15 Temmuz sözleri yeniden gündemde
Süleyman Özışık’ın 15 Temmuz sözleri yeniden gündemde
Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan: 'Bülent Arınç sesini kesse iyi olur'
Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan: 'Bülent Arınç sesini kesse iyi olur'
Çanakkale'de ve Bursa'da yangın çıktı! Köyler tahliye ediliyor
Çanakkale'de ve Bursa'da yangın çıktı! Köyler tahliye ediliyor
Hakmar'ın sahibi kimdir aslen nereli? Zeki Doruk'un iş ortağı tüm düzeni ifşa etmiş
Hakmar'ın sahibi kimdir aslen nereli? Zeki Doruk'un iş ortağı tüm düzeni ifşa etmiş
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
Giresun'da olumsuz hava koşulları etkiledi! Denize girmek yasaklandı...
Giresun'da olumsuz hava koşulları etkiledi! Denize girmek yasaklandı...
Kyle Walker-Peters, Beşiktaş için İstanbul'a gelecek! Tarih ve saat belli oldu
Kyle Walker-Peters, Beşiktaş için İstanbul'a gelecek! Tarih ve saat belli oldu
Kartalkaya yangınında otel sahibinin damadı olan müdür böyle kaçmış
Kartalkaya yangınında otel sahibinin damadı olan müdür böyle kaçmış
Hentbolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu
Hentbolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu
İsrail'den bir suikast daha! Hamas duyurdu
İsrail'den bir suikast daha! Hamas duyurdu
Bolu'da medikal fabrikasında korkutan yangın
Bolu'da medikal fabrikasında korkutan yangın
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nda herhangi bir terör örgütüne geçit yoktur
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nda herhangi bir terör örgütüne geçit yoktur