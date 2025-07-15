İşte Tijen Karaş'ın son hali! 15 Temmuz'da TRT ekranında zorla bildiri okutulmuştu
15 Temmuz 2016'da darbeciler, TRT spikeri Tijen Karaş'a zorla bildiri okutmuştu. O gece hafızalara kazınan Karaş'ın son hali, hain darbe girişiminin yıl dönümünde merak konusu oldu. İşte Karaş'ın son hali ve şuanki mesleği...
15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. O gece hafızalara kazınan en çarpıcı anlardan biri hiç şüphesiz TRT spikeri Tijen Karaş’ın zorla darbe bildirisini okumasıydı.
15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerler tarafından zorla darbe bildirisi okutularak bir gecede milyonlarca kişi tarafından tanınan Tijen Karaş hain darbe girişiminin yıl dönümünde merak konusu oldu.
Tijen Karaş'ın yeni mesleği...
Yaşananlardan kısa süre sonra ekranlardan uzaklaşan spiker artık kişisel gelişim eğitmenliği yapıyor.
Şehir şehir dolaşan başarılı spiker kişisel gelişim zirveleriyle adından söz ettiriyor.