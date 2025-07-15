YÖK'ten FETÖ ile bağlantılı 41 üniversiteye denklik yasağı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yurt dışında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu tespit edilen 41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı bulunduğunu belirterek, bu kurumlarından mezun olan kişilerin denklik başvurularının kesin olarak reddedildiğini ifade etti.

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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Yükseköğretim Kurulunun yurt dışındaki akademik yapılanmalara yönelik çalışmaları kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü FETÖ ile bağlantılı üniversitelere yurt içinde kilit vurulurken, bu örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen yurt dışındaki üniversiteleri tanımama ve bu okullardan mezun olanlara denklik vermeme uygulaması da devam ediyor.

Yükseköğretim Kurulunun kararına göre, bazı üniversiteler, FETÖ ile doğrudan kurumsal bağları bulunduğu gerekçesiyle tamamen tanınmıyor. Bu üniversiteler, örgütün küresel ölçekte kadro yetiştirme, finansal kaynak sağlama ve propaganda faaliyetleri yürüttüğü merkezler arasında yer alıyor.

YÖK, 2016, 2017, 2019 ve 2024 tarihli Yürütme Kurulu ve Genel Kurul kararlarıyla FETÖ ile iltisakı bulunan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüp denklik başvurusunda bulunanların veya daha önce başvurmuş olup işlemleri sonuçlanmamış, değerlendirme ve sınav aşamasında olanların tanıma ve denklik taleplerini reddediyor ve bu kurumlar tanınmıyor.

41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı bulunuyor

Bu kapsamda, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Afganistan, Belçika, Bosna-Hersek, Endonezya, Gürcistan, Irak, Kamboçya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Nijerya, Polonya, Romanya ve Türkmenistan'da faaliyet gösteren ve aralarında üniversiteler, enstitüler ve kürsülerin yer aldığı 41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı bulunuyor.

Bazı üniversitelerde ise sadece FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen enstitü, merkez ya da kürsüler tanınmıyor. Bu yapıların faaliyetleri genellikle ev sahibi üniversitenin çatısı altında yürütülüyor ancak içerik ve kadro bakımından doğrudan örgütle bağlantılı akademisyenler tarafından idare ediliyor. Bu statüde 13 enstitü, merkez ve kürsü bulunuyor.

Bu kapsamda yer alan bazı enstitü, merkez, kürsü ve programlar şunlar:

"ABD'deki University of Houston bünyesindeki Gülen Institute, Avustralya'daki Deakin University'de kurulan Research Chair in Islamic Studies and Intercultural Dialogue ya da Kolombiya'daki Universidad del Rosario çatısı altındaki Centro de Estudios de Turquia, Kanada'daki University of Waterloo ve Conrad Grebel University College'da yürütülen "Master of Peace and Conflict Studies" ve "Master of Theological Studies."

Denklik başvuruları kesin olarak reddediliyor

FETÖ/PDY ile iltisaklı olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan bazı yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan kişilerin denklik başvuruları kesin olarak reddediliyor.

Yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmadan önce, söz konusu kurumun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığı, "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Okul Tanıma Sorgulama" hizmeti kullanılarak öğrenilebiliyor.

e-Devlet üzerinden kurum bilgisi görüntülenemeyen durumlarda, öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce YÖK'e yazılı olarak başvurarak bilgi almaları önem taşıyor.

YÖK'ün tanımama kararı verdiği yurt dışı yükseköğretim kurumlarının güncel listesi ve ilgili açıklamalar "https://denklik.yok.gov.tr/" adresinden yayımlanıyor.

YÖK Başkanı Özvar'dan öğrenciler ve ailelerine uyarı

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ve ailelerinin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ve aileleri e-Devlet üzerinden, Yükseköğretim Kurulumuzun web sayfasından veya bizzat kurumumuza gelip bilgi alarak denklik verilmeyen yani tanınmayan yükseköğretim kurumlarını öğrenebilirler. Tanınma sorgulaması yapılmadan tercih yapılması, geri dönüşü olmayan sorunlar yaşatabilir."