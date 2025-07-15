Trump: Zelensky, Rusya'yı hedef almamalı

Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatlarını sağlayan Donald Trump, Zelensky'nin Rusya'yı hedef almaması gerektiğinin altını çizerek, "Rusya-Ukrayna savaşında taraf değilim. Bu savaş bitmeli." dedi.

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Rusya-Ukrayna gerilimi sürerken, iki ülke arasında ateşkes görüşmeleri de devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken yeni bir açıklamada bulundu.

"ZELENSKY RUSYA'YI HEDEF ALMAMALI"

Trump'ın konuya ilişkin açıklamalarında ABD basınında yer alan iddiaları yalanlayarak şöyle dedi:

Zelensky Rusya'yı hedef almamalı. Rusya-Ukrayna savaşında taraf değilim. Bu savaş bitmeli. Ölümleri durdurmak istiyorum.

ABD BASININDA YER ALAN İDDİALAR

ABD basını Financial Times'ta yer alan haberlerde, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'e şu ifadelerde bulunduğu iddia edilmişti:

Moskova’yı vurabilir misin? St. Petersburg’u vurabilir misin? Putin’in ve Rusya’nın acıyı hissetmesini istiyorum.

ZELENSKY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü bildirmişti.

Ülkesine yönelik Rus saldırılarının durdurulması ve savaşın adil barışla sona erdirilmesine yönelik çabaları sürdürmeye hazır olduğu için Trump'a teşekkür ettiğini belirten Zelensky, "Çok güzel bir sohbet oldu" ifadesini kullanmıştı.

Zelensky, Trump'ın ABD'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmeye dair kendisini bilgilendirdiğini aktararak, "İlişkilerimizin bu kadar iyi olması ve ittifak ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaya çalışması önemli" açıklamasında bulunmuştu.

ABD'DEN ASKERİ YARDIM SEVKİYATI

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, ülkesine yönelik askeri yardımlarla ilgili gelişmeleri değerlendirmiş ve Ukrayna’nın silah üretimini artırmak ve ordusunu güçlendirmek amacıyla uluslararası ortaklarla yoğun temas yürüttüklerini belirtmişti.

ABD VE AVRUPA'DAN GELEN SİNYALLERİN OLUMLU OLDUĞUNU VURGULAMIŞTI

Zelensky, devamında şunları söylemişti:

Şu anda ortaklarımızla birlikte yeni silah sistemleri, yerli üretimin artırılması ve ordumuzun donatılması üzerinde çalışıyoruz. Şimdiden önemli anlaşmalara imza attık ve önümüzdeki haftalarda daha fazlasını hedefliyoruz. Bu anlaşmaların mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Daha fazla askeri güç, daha etkin hava savunması ve gökyüzümüzün korunması için her detay kritik.

Zelensky ayrıca, ABD ve Avrupa’dan gelen siyasi sinyallerin olumlu olduğunu vurgulayarak, askeri yardımların yeniden başladığını da doğrulamıştı.

TRUMP'IN YENİ 'ZELENSKY' AÇIKLAMASI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatlarını gerçekleştiren Trump'ın, yeni açıklamasında, Zelensky'nin Rusya'yı hedef almaması gerektiğini belirtmesi dikkat çekti.

Trump'ın çelişkili iki ifadesi tartışma konusu oldu.