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Binyamin Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi

Binyamin Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi

Suriye'ye yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şam yönetiminin tavrına bağlı olarak saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.

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İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile işgal altındaki Batı Şeria'da Ürdün Vadisi'ndeki Ultra-Ortodoks Yahudi İsrail ordusu birliğini ziyaretinde yaptığı konuşmayı paylaştı.

Netanyahu, Suriye'de faaliyet gösterdiklerini ve Suriye'nin güneybatısını 'silahsızlandırılmış hale getirmek zorunda olduklarını' öne sürdü.

SURİYE'YE TEHDİT

Egemenlik haklarını hiçe saydığı Suriye'nin 'İsrail için ikinci bir Lübnan'a dönüşmesine izin vermeyeceklerini' iddia eden Netanyahu, Suriye'deki Dürzileri korumakla da yükümlü olduklarını savundu.

Netanyahu, Suriye'ye yoğun saldırılar düzenlediklerini belirterek, "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız, bu büyük ölçüde Şam'ın neyi yapacağı ya da yapmayacağına bağlı" sözleriyle Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.

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