Tanal'dan Erdoğan’ın "ümmet" vurgusuna tepki: Türkiye ümmetle değil, milletle kuruldu

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "ümmet" söylemini eleştirdi.

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Tanal, FETÖ’nün yıllarca ümmetçilik söylemiyle devlete sızdığını hatırlatarak benzer ifadelerin şimdi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmasına tepki gösterdi.

Tanal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“FETÖ yıllarca 'ümmet' adı altında milleti kandırdı, devlete sızdı. Şimdi benzer sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor: ‘Biz ümmetin lideriyiz, ümmet bilincini yaşatmalıyız’ diyor.”

Türkiye, ümmetle değil milletle kuruldu

Türkiye'nin ümmet değil millet temelinde kurulduğunu vurgulayan Tanal, Anayasa’ya dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye, ümmetle değil milletle kuruldu. Anayasamıza göre Türkiye laik, demokratik ve hukuk devletidir. Bu ülkede yetki millete aittir, kimse ümmetçilik adı altında kendi otoritesini kuramaz.”

Biz milletiz, Cumhuriyet bizim

Tanal ayrıca, ümmetçilik söyleminin geçmişte olduğu gibi bugün de halkı kandırmak ve devleti zayıflatmak için kullanıldığını savundu. Sözlerini Atatürk’ün uyarısıyla noktalayan Tanal, “Bu millet ne çektiyse şarlatan dervişlerden çekti” sözünü hatırlatarak, “Biz milletiz, Cumhuriyet bizim” ifadelerini kullandı.