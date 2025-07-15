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Kılıçdaroğlu'nun sözleri yine hatırlandı: ''Kadıköy'de 5 imam hatip var, 6’ncıya ne gerek var?”

Kılıçdaroğlu'nun sözleri yine hatırlandı: ''Kadıköy'de 5 imam hatip var, 6’ncıya ne gerek var?”

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hemen ardından, 25 Temmuz 2016 tarihinde Beştepe Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin katıldığı kritik bir toplantı gerçekleştirildi

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15 Temmuz'un yıl dönümünde Kılıçdaroğlu'nun o gün tepki çeken sözleri tekrar hatırlandı. Bu toplantının ardından Devlet Bahçeli, basına yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun o kritik toplantıdaki ilk sözlerini şöyle aktarmıştı:

"Kadıköy'de 5 tane imam hatip lisesi var, altıncıyı açmanın bir manası yoktur." 

Bu ifade, toplantının meselesi olmamasına rağmen CHP liderinin doğrudan imam hatip okullarının sayısını sorgulayan biçimde dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, 15 Temmuz sonrası milli birlik vurgusuyla başlayan dönemde, eğitimde ihtiyacı varken bile imam hatip sayısını sınırlamak tartışmasına kapı aralamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sonraki toplantılarda CHP liderini bu söz nedeniyle eleştirmiş, imam hatip eğitiminin gerekliliğini savunmuştu

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