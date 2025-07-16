BIST 10.225
DOLAR 40,26
EURO 46,73
ALTIN 4.303,03
HABER /  DÜNYA

Dışişleri'nden İsrail'in Suriye saldırılarına tepki

Dışişleri'nden İsrail'in Suriye saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınayarak, saldırıların derhal sonlandırılması çağrısında bulundu. Açıklamada, Suriye'de istikrarın sağlanmasının bölge ülkelerinin ortak çıkarı olduğu vurgulanırken, Şam yönetiminin güvenliği tesis etmeye yönelik adımlarının desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz.” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz.

Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır.

Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Binyamin Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
Binyamin Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
Kılıçdaroğlu'nun sözleri yine hatırlandı: ''Kadıköy'de 5 imam hatip var, 6’ncıya ne gerek var?”
Kılıçdaroğlu'nun sözleri yine hatırlandı: ''Kadıköy'de 5 imam hatip var, 6’ncıya ne gerek var?”
Tanal'dan Erdoğan’ın "ümmet" vurgusuna tepki: Türkiye ümmetle değil, milletle kuruldu
Tanal'dan Erdoğan’ın "ümmet" vurgusuna tepki: Türkiye ümmetle değil, milletle kuruldu
15 Temmuz kahramanlığı, "En uzun gece" destanı ile sahneye yansıdı
15 Temmuz kahramanlığı, "En uzun gece" destanı ile sahneye yansıdı
BM: İşgal altındaki Batı Şeria'da tüm uluslararası hak ihlalleri soruşturulmalı
BM: İşgal altındaki Batı Şeria'da tüm uluslararası hak ihlalleri soruşturulmalı
Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Batı Şeria'da bir fabrikaya baskın düzenleyen işgalci İsrail askerleri 12 Filistinliyi yaraladı
Batı Şeria'da bir fabrikaya baskın düzenleyen işgalci İsrail askerleri 12 Filistinliyi yaraladı
Dünya genelinde sulak alan kaybı, 2050'ye kadar 39 trilyon dolarlık ekonomik zarara neden olabilir
Dünya genelinde sulak alan kaybı, 2050'ye kadar 39 trilyon dolarlık ekonomik zarara neden olabilir
Sosyal medyada gaziye hakaret eden şüpheli yakalandı
Sosyal medyada gaziye hakaret eden şüpheli yakalandı
Trump: Zelensky, Rusya'yı hedef almamalı
Trump: Zelensky, Rusya'yı hedef almamalı
FETÖ soruşturmalarında 34 bin 896 iddianame düzenlendi
FETÖ soruşturmalarında 34 bin 896 iddianame düzenlendi