Dışişleri'nden İsrail'in Suriye saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınayarak, saldırıların derhal sonlandırılması çağrısında bulundu. Açıklamada, Suriye'de istikrarın sağlanmasının bölge ülkelerinin ortak çıkarı olduğu vurgulanırken, Şam yönetiminin güvenliği tesis etmeye yönelik adımlarının desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz.” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz.

Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır.

Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir."