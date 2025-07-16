Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Mehmet Şimşek'ten yanıt

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında bazı milletvekilleri asgari ücrete, memur maaşlarında olduğu gibi 6 ayda bir zam talebinde bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çifte zam talebine verdiği cevap ortaya çıktı. Şimşek “Önceliği daha köklü çözümlere veriyoruz." dedi.

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AK Parti’nin Kızılcahamam kampında Bakan Şimşek’e “asgari ücrete ara zam olacak mı” sorusu soruldu. Bakan Şimşek, bütçe açığı, cari açık, enflasyonla mücadele konusunda bir denge kurmadan yapılacak olan artışların geçici olacağını söyledi.

ÖNCELİK KÖKLÜ ÇÖZÜM

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Şimşek “Önceliği daha köklü çözümlere veriyoruz. Yoksa biz de bu artışları yapabiliriz ama köklü sorunlar çözülmeden bunlar kısa sürede erir. Enflasyonu kontrol altına alınca sisteme reset atmış olacağız” dedi.

EMEKLİLERİN YÜZDE 14'Ü KİRA ÖDÜYOR

Diğer gündem ise yüksek kira ve okul ücretleri oldu.Şimşek toplumun yüzde 56’sının ev sahibi olduğuna dikkat çekerek. “Toplumun yüzde 28’lik kesimi kira ödüyor. Emeklilerden de kirada oturanlar var. Emeklilerin yüzde 14’ü kira ödüyor. Ayrıca toplumun yüzde 10’u özel okula gidiyor, yüzde 90’ı devlet okullarını tercih ediyor” diye konuştu.