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Kocaeli'nde tırdan düşen konteynır seyir halindeki otomobilin üzerine düştü 5 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kocaeli'nde tırdan düşen konteynır seyir halindeki otomobilin üzerine düştü 5 kişi öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü tutuklandı.

Kocaeli'nde tırdan düşen konteynır seyir halindeki otomobilin üzerine düştü 5 kişi öldü - Resim: 1

OSB Mahallesi D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkisinde Ş.K. idaresindeki tırın, yan şeritte seyir halindeki otomobilin üzerine devrildiği ve R.B, S.D, O.D, Ü.A. ve M.A.Z'nin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili tır sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Kocaeli'nde tırdan düşen konteynır seyir halindeki otomobilin üzerine düştü 5 kişi öldü - Resim: 2

Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kocaeli'nde tırdan düşen konteynır seyir halindeki otomobilin üzerine düştü 5 kişi öldü - Resim: 3

Dilovası ilçesinde dün 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında tırdan düşen konteynerin çarptığı otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetmiş, hafif yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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Kocaeli'nde tırdan düşen konteynır seyir halindeki otomobilin üzerine düştü 5 kişi öldü - Resim: 4
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