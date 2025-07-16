Kocaeli'nde tırdan düşen konteynır seyir halindeki otomobilin üzerine düştü 5 kişi öldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü tutuklandı.
OSB Mahallesi D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkisinde Ş.K. idaresindeki tırın, yan şeritte seyir halindeki otomobilin üzerine devrildiği ve R.B, S.D, O.D, Ü.A. ve M.A.Z'nin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili tır sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dilovası ilçesinde dün 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında tırdan düşen konteynerin çarptığı otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetmiş, hafif yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.