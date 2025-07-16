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Türkiye Finans'ta üst düzey atama

Türkiye Finans'ta üst düzey atama

Türkiye Finans Katılım Bankası, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gürçağ Poyraz'ın atandığını duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Poyraz 8 Temmuz itibarıyla yeni görevine başladı.

Ekonomi lisansını 2007'de ABD'de Williams College'da, işletme yüksek lisansını ise 2015'te Özyeğin Üniversitesi'nde tamamlayan Poyraz, lisans eğitimi sürecinde Harvard Üniversitesi'nde de ziyaretçi öğrenci olarak bulundu.

Kariyerine aynı yıl New York'ta Lehman Brothers'ta analist olarak başlayan Poyraz, Türkiye'ye dönüşünde Accenture'da yönetim danışmanlığı alanında görev aldı. Poyraz daha sonra Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Akbank'ın hazine bölümlerinde çeşitli pozisyonlarda 10 yılı aşkın deneyim kazandı.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar lisanslarına da sahip Poyraz, 2020'de Fibabanka'ya katıldı. Poyraz, burada Temmuz 2025'e kadar Aktif Pasif Yönetimi ve Trading Bölümü'nden sorumlu direktör olarak görev yaptı.

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