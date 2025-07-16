Şamil Tayyar'dan şok uyarı: O vakit Öcalan da elden patlar

Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmaları fırsat bilen YPG, Halep'in doğusunda Suriye ordusuyla çatışmaya girdi. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, İsrail'in Mazlum Abdi’yi Şara’nın yerine Şam’a yerleştirmeye kalkabileceğini belirterek, "Suriye’nin kuzeyi derken Suriye tümden gider, İsrail’le Hatay’da, Gaziantep’te, Şanlıurfa’da, Mardin’de komşu oluruz! O vakit Öcalan da elde patlar." uyarısında bulundu.

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Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde, üç gün süren çatışmaların ardından Savunma Bakanlığına bağlı birliklerin durumu kontrol altına almak amacıyla kente girmeye başladı.

İsrail'in kışkırttığı ve desteklediği Dürziler ile bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar, İsrail-ABD destekli terör örgütü YPG'ye cesaret verdi.

Suriye güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Dürzi nüfus yoğunluklu Süveyde bölgesinde kontrolü yerel silahlı gruplardan almak için operasyonları sürerken, PKK/YPG de Halep bölgesinde hareketlendi.

Halep kırsalında şiddetli çatışmalar

Terör örgütü unsurları, Halep ilinin doğusunda Rakka yolu üzerinde bulunan ve Münbiç’in de güney eksenine denk düşen Devr Hafır bölgesinde, öğle saatlerinde Suriye ordusuyla çatışmaya girdi.

PKK/YPG, birkaç saat süren çatışmaların ardından Rakka’dan Deyr Hafır hattına takviye yaptı.

Terör örgütünün Rakka’daki "17. Fırka Karargahı"ndan çıkan uçaksavarlı yaklaşık 150 pikap, akşam saatlerinde Halep kırsalında örgütün cephe hatlarına ulaştı.

Halihazırda sevkiyatın yapıldığı bölgede, PKK/YPG ile Savunma Bakanlığına bağlı birlikler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Yaşanan son gelişmelere ilişkin AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"Tehlike giderek büyüyor"

Sosyal medya hesasından paylaşımda bulunan Tayyar, İsrail faktörüne değindi, YPG'nin pozisyonunun netleştirilmesi gerektiğini yazdı.

İsrail, Suriye’yi karıştırıyor. Süveyda’da Dürzileri kışkırtıp hava desteği sağlıyor, İsrail’deki Dürzilerin bölgeye geçişine göz yumuyor.

Bunu anladık da PKK’nın Suriye versiyonu YPG’ye ne oluyor? Ağır silahları toplamış Rakka’dan bölgeye geçiş için bekliyor, Şam’a gözdağı veriyor.

Onca uyarıya rağmen. Ateş çukurunda yakılan 30 belirsiz silah üzerinden komisyon, kanun gibi yeni arayışlara yönelmeden YPG’nin pozisyonu netleştirilmeli.

Belki tuhaf gelecek, İsrail, Mazlum Abdi’yi Şara’nın yerine Şam’a yerleştirmeye kalkarsa şaşırmayın. Provalar başladı.

Suriye’nin kuzeyi derken Suriye tümden gider, İsrail’le Hatay’da, Gaziantep’te, Şanlıurfa’da, Mardin’de komşu oluruz!

O vakit Öcalan da elde patlar. Tehlike giderek büyüyor, haberiniz olsun.