Dürziler kimdir neye inanırlar! Dini inanışları sapkın denen Dürziler sır dolu
Suriye'nin sır dolu dini grubu Dürziler, İsrail'in onların uğruna savaş çıkartma girişimi ile merak konusu oldu. Dini inanışları için sapkın söylentileri çıkan Dürziler, Şii inancına sahipler ama uygulamada hayli farklılar. Bazı inanışları dini çevreler tarafından sapkınlık olarak görülüyor. Dürziliği kuran ve esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 'Hakim'in Allah'ın cisimleşmiş hali olduğuna inanırlar. Dürzilerin günümüzdeki lideri Şeyh Muvafak Tarif
Dürzi inancının ana esaslarının çok az bir kısmı kamuya açıktır, inanç esaslarının çoğu herkesten saklanır. Bu gizlilik de 'sapkınlık' iddialarını körüklemiştir. Dünya üzerinde 2.5 milyona yakın Dürzi olduğu tahmin ediliyor. Suriye'de ise Dürziler en büyük üçüncü dini azınlık. Peki Suriye'nin sır dolu dini grubu Dürziler kimlerdir neye inanırlar nasıl ibadet ederler. Liderleri nasıl ortadan kayboldu, hangi millettenler? Dürziler Şii inancından sanılıyor ama aslında hayli farklı... İşte İsrail'in uğruna savaş çıkarmayı göze aldığı esrarengiz dini grup...
DÜRZİLERİN LİDERİ KİM?
Dürzilerin başında Şeyh Muvafak Tarif bulunuyor. Bu kişinin de İsrail ile sıkı bir irtibatı var. Geçtiğimiz Mayıs ayının başında İsrail'e gidip Netanyahu ile görüşmüş ve 'Suriye'ye yönelik saldırıları' için teşekkür etmişti. Bugün Suriye'de yaşanan Dürzi çatışmalarının temeli de bu görüşmede atıldı. İsrail açıktan Dürzi isyanını destekliyor. Peki neden. Bu Durziler hangi milletten kimler?
DÜRZİLER KİMDİR? DÜRZİLER NEYE İNANIR?
Dürzilik dini, 11. yüzyılda İsmaili Şii İslam'dan doğmuştur ancak Hinduizm de dahil olmak üzere diğer dinlerin ve antik felsefelerin yönlerini de içerecek şekilde gelişmiştir. İnanç, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilikteki geleneksel figürleri tanırken reenkarnasyona inanır. Azınlık, çevresindeki topluluklardan büyük ölçüde ayrı kalmış, din değiştirmeye yönelik hiçbir faaliyet yapılmamış ve din dışı evlilikler engellenmiştir.
DÜRZİLERİN KÖKENİ, HANGİ MİLLETTENLER?
Dürzîlerin ırk olarak kökenleri konusu tartışmalıdır ve oldukça farklı köken kuramları ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre Dürzîlerin kökeni Hititler’e ya da Galatlar’a kadar geri götürülür. Bazı araştırmacılar, eski İran kavimlerinden Persler’in ve Medler’in inançları olan Mazdekizm (Mazdekçilik) ile Dürzîlik arasındaki benzerlikleri kanıt sayarak, Dürzîlerin bu kavimlerin soyundan geldiklerini ileri sürerler. Dürzîler ise kendilerini Arap ırkından sayarlar. Dürzîlerin kökeni konusunda en çok yandaş toplamış olan görüş, Dürzîlerin Yemen’deki Aramilerle karışmış olan Araplar oldukları biçimindedir. Bu görüşe göre Dürzîler, büyük bir sel felaketinden sonra Yemen’den ayrılarak kuzeye göç ettiler. İslâmiyet’in yayılması sırasında bu yeni dini benimseyerek, Lübnan’ın dağlık yörelerini yurt edindiler.