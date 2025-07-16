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Kuveyt Türk kimin bankası? Sahibi çok en büyük ikinci ortak Türk kurumu

Kuveyt Türk kimin bankası? Sahibi çok en büyük ikinci ortak Türk kurumu

Kuveyt Türk katılım bankası bir şahsa ait değil, bir ortaklık yapısına sahip. Kuveyt Türk Katılım Bankası ortakları arasında Türkiye'nen Vakıflar Genel Müdürlüğü de bulunuyor. Kuveyt Türk'ün sermayesinin %57,81'i Kuveyt Finans Kurumu'na (Kuwait Finance House), %24,49'u Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, %8,36'sı Wafra Uluslararası Yatırım Şirketi'ne, %8,36'sı İslam Kalkınma Bankası'na ve %0,98'i diğer ortaklara aittir.

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Kuveyt Türk'ün tam adı Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ'dir. 1989 yılında Özel Finans Kurumu statüsünde kurulan Kuveyt Türk, 1999 yılı Aralık ayından itibaren diğer Özel Finans Kurumları gibi 4389 sayılı Bankacılık Kanunu'na tâbi hale gelmiştir. Mayıs 2006'da ünvanı, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ olarak değişmiştir.

Kuveyt Türk kimin? Türk ortağı var mı?

Kuveyt Türk'ün sermayesinin %57,81'i Kuveyt Finans Kurumu'na (Kuwait Finance House), %24,49'u Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, %8,36'sı Wafra Uluslararası Yatırım Şirketi'ne, %8,36'sı İslam Kalkınma Bankası'na ve %0,98'i diğer ortaklara aittir.

Kuveyt Türk kimin bankası? Sahibi çok en büyük ikinci ortak Türk kurumu - Resim: 0

%57.81'lik sermaye payı ile Kuveyt Türk'ün en büyük ortağı konumundaki Kuveyt Finans Kurumu (Kuwait Finance House) Kuveyt'in dev bir finans kuruluşu olmasının yanı sıra faizsiz finans kurumları arasında dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Kuveyt Türk uluslararası bir katılım bankası olma vizyonuna paralel olarak yurt dışında da şube ve temsilcilikler açmıştır.

Kuveyt Türk kartları hangileri Troy kart kimin?
Kuveyt Türk elektronik bankacılık ve alternatif dağıtım kanalları konusunda tüm bankacılık hizmetlerini vermektedir. Visa ve MasterCard kredi kartları yanında POS, ATM, İnternet Bankacılığı, Çağrı Merkezi, Sesli Yanıt Sistemi ve SMS Bankacılığı hizmetleri sunulmaktadır. Banka aynı zamanda BKM'ye ait TROY kart da vermektedir. 

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