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Güzelkoy dizisinde bomba gelişme! Dev isimden sonra Mina Demirtaş'ta kadroda...

Güzelkoy dizisinde bomba gelişme! Dev isimden sonra Mina Demirtaş'ta kadroda...

Burçin Terzioğlu, yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer alan “Güzelkoy” ile ekranlara geri dönüyor. İşte dizinin kadrosunda şok gelişme...

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Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği NTC Medya imzalı dizinin 2 başrol oyuncusu belli oldu. Diziye Kızıl Gonclar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'da dahil oluyor.

İKİ İSİM NETLİK KAZANMIŞTI

Semih Bağcı’nın yöneteceği, Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın yazdığı diziyle Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu anlaştı.

Güzelkoy dizisinde bomba gelişme! Dev isimden sonra Mina Demirtaş'ta kadroda... - Resim: 0

ŞİRİN BİR KASABADA GEÇİYOR...

Leman, Şahika, Mine ve Suzi adlı dört kadının hikâyesini etkileyici bir dille anlatan dizide olaylar Güzelkoy kasabasında geçiyor.

MİNA DEMİRTAŞ KADROYA DAHİL OLACAK 

Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Mina Demirtaş, Şahika ile Güney’in kızı Ada’ya hayat verecek. Burçin Terzioğlu (Leman) ve Gökçe Eyüboğlu’nun (Suzi) rol alacağı, Şahika ve Mine rollerine hayat verecek oyuncuların henüz belli olmadığı, Semih Bağcı’nın yöneteceği dizi 4 kadının etkileyici hikâyesini konu alıyor.

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