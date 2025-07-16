15 Temmuz filminde oynayan Zafer Algöz'den eleştirilere sert yanıt
15 Temmuz darbe girişimini anlatan "Son Sefer" adlı film dün akşam TRT'de yayınlandı. Filmde başrolü oynayan usta oyuncu Zafer Algöz, kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi.
TRT, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan “Son Sefer” adlı film projesini hayata geçirdi. 15 Temmuz gecesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan filmin başrolünde oyuncu Zafer Algöz yer aldı.
Filmde Zafer Algöz’e Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar ve Kaan Yılmaz gibi isimler yer aldı.
Filmin yayınlanmasının ardından sosyal medyada Algöz'e yönelik çeşitli eleştiriler gündeme geldi.
Zafer Algöz'den sert yanıt
Ünlü oyuncu, tepkilere kayıtsız kalmadı. Snob Magazin’e konuşan Algöz, kendisini eleştirenlere sert ifadelerle yanıt verdi.