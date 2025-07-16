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15 Temmuz filminde oynayan Zafer Algöz'den eleştirilere sert yanıt

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15 Temmuz filminde oynayan Zafer Algöz'den eleştirilere sert yanıt

15 Temmuz darbe girişimini anlatan "Son Sefer" adlı film dün akşam TRT'de yayınlandı. Filmde başrolü oynayan usta oyuncu Zafer Algöz, kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi.

15 Temmuz filminde oynayan Zafer Algöz'den eleştirilere sert yanıt - Resim: 1

TRT, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan “Son Sefer” adlı film projesini hayata geçirdi. 15 Temmuz gecesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan filmin başrolünde oyuncu Zafer Algöz yer aldı.

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15 Temmuz filminde oynayan Zafer Algöz'den eleştirilere sert yanıt - Resim: 2

Filmde Zafer Algöz’e Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar ve Kaan Yılmaz gibi isimler yer aldı.

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15 Temmuz filminde oynayan Zafer Algöz'den eleştirilere sert yanıt - Resim: 3

Filmin yayınlanmasının ardından sosyal medyada Algöz'e yönelik çeşitli eleştiriler gündeme geldi.

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15 Temmuz filminde oynayan Zafer Algöz'den eleştirilere sert yanıt - Resim: 4

Zafer Algöz'den sert yanıt

Ünlü oyuncu, tepkilere kayıtsız kalmadı. Snob Magazin’e konuşan Algöz, kendisini eleştirenlere sert ifadelerle yanıt verdi.

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