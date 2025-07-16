ING Türkiye, yapay zeka temelli transformasyon programında yüzde 85 başarı yakaladı

ING Türkiye, bu yılın başında devreye aldığı operasyonel süreçlerde yapay zeka (AI) ve üretken yapay zeka (GenAI) temelli transformasyon programının sonuçlarını, iş süreçlerine yüzde 85 başarı oranıyla yansıttı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye'nin, devreye aldığı operasyonel süreçlerinde yapay zeka ve üretken yapay zeka temelli transformasyon programı, bankanın müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarma hedefini destekliyor.

Yeni yapay zeka destekli operasyonel dönüşüm sayesinde ING Türkiye, insan kaynağının zamanını operasyonel iş yükü yerine müşteri iletişimine ve katma değerli hizmetlere ayırmasını sağlamayı amaçlıyor.

Çalışanlar, müşterilerin finansal yaşamlarına daha fazla değer katacak çözümler üretirken, yapay zeka destekli otomasyon sistemleri operasyonel hataları minimize ederek regülasyona uyumu da güçlendiriyor.

Dönüşüm programının önemli bir parçası olarak banka içi ve dışı belgelerin yapay zeka tabanlı sistemlerle analiz edilmesi sayesinde, müşteri kazanımı süreçlerinde hız ve doğruluk artıyor. Bu sayede hem müşterilerin beklentileri daha hızlı karşılanıyor hem de operasyonel verimlilik üst seviyeye taşınıyor.

Müşteri deneyimini kişiselleştirme, kredi riski yönetimi, sahtekarlık önleme ve robotik süreç otomasyonu gibi alanlarda da yapay zeka çözümlerini başarıyla uygulayan ING Türkiye'nin yeni operasyonel dönüşüm projesiyse bu birikimi ileri taşımayı hedefliyor.

"Dijital bankacılıkta standartları yükseltmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, dijitalleşme ve çevikliğin global DNA'larında yer aldığını belirtti.

Ulu, buradan aldıkları güçle dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine alarak bu alana yatırım yaptıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olmak. Bu kapsamda yeni nesil teknolojilerden en etkin şekilde yararlanarak üstün müşteri deneyimi sunmayı önceliklendiriyoruz. Bunun bir yansıması olarak, Robotik Süreç Otomasyonu ile 466 adet akışı robota devrederek 2017'den bu yana yaklaşık 668 bin saat mesai harcanmış tekrar eden işlerin robotize edilmesini sağladık. 2025'te ise 50'den fazla yeni robotik otomasyonu operasyon süreçlerimize entegre edeceğiz."

Yapay zekayı bir teknoloji yatırımından öte stratejilerinin temel taşlarından biri olarak konumlandırdıklarının altını çizen Ulu, yapay zeka stratejilerini, etkisi yüksek projelere odaklanarak dönüşümü desteklemek üzerine temellendirdiklerini aktardı.

Ulu, "Transformasyon programımız da bu vizyonun bir parçası, yüzde 85 başarı oranını daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Bu program ile müşterilerimize daha hızlı ve odaklı dönüş sağlayarak hem müşteri memnuniyetini artırmayı hem de çalışanlarımızın daha katma değerli işlere zaman ayırmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Diğer bir deyişle, yapay zekayı insan odaklı bir gelişim fırsatı olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Çalışanlarının enerjisini müşterilerinin hayatlarında daha fazla değer yaratmaya yönlendirmeyi, yapay zekayı ise operasyonel kaliteyi sürekli iyileştiren bir ekip arkadaşı olarak konumlandırmayı hedeflediklerine işaret eden Ulu, yenilikçi vizyonlarını güçlendirmeye ve dijital bankacılıkta standartları yükseltmeye devam edeceklerini kaydetti.