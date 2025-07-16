BIST 10.269
DOLAR 40,26
EURO 46,80
ALTIN 4.323,59
HABER /  DÜNYA

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, İrlanda'nın kararından rahatsız

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, İrlanda'nın kararından rahatsız

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından ithalatı yasaklamaya hazırlanan İrlanda'nın "fıçı biranın içine düşüp diplomatik sarhoşlukla" bu kararı aldığını ifade etti.

Abone ol

Büyükelçi Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Filistin topraklarından gasbedilerek inşa edilen İsrail yasa dışı yerleşimlerde imal edilen ürünlerin ithalatına İrlanda'nın yasak getirmeye hazırlandığına ilişkin haberlere tepki gösterdi.

İrlanda yönetiminin İsrail’den özür dilemesini isteyen Huckabee, "İrlandalılar fıçı biranın içine düşüp diplomatik sarhoşluk olarak nitelendirilecek kadar aptalca bir şey mi önerdiler?" ifadelerini kullandı. Amerikan Büyükelçisi, kararın İsrailliler kadar Filistinlilere de zarar vereceğini iddia etti.

Huckabee, Gazze'deki soykırıma karşı İsrail işgali altındaki Filistin topraklarından ithalatı yasaklamaya hazırlanan Dublin yönetimine “Ayıl İrlanda! İsrail Dışişleri Bakanlığını arayın ve üzgün olduğunuzu söyleyin.” çağrısında bulundu.

İrlanda Parlamentosu Dışişleri ve Ticaret Ortak Komitesi, 15 Temmuz'da İsrail işgali altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail'in yasa dışı yerleşimleriyle ticareti ve buradan ithalatı yasaklayacak tasarıyı görüşmek üzere toplanmıştı.

İrlanda, Filistin topraklarından ithalatı yasaklayan ilk Avrupa ülkesi oluyor

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, haziranda İrlanda'nın, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayan yasayı hükümet onayına sunan ilk Avrupa ülkesi olacağını açıklamıştı.

İrlanda'nın Gazze'deki soykırıma karşı sesini yükselttiğini ve tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Harris, “Umudum ve düşüncem, bugün bu yasayı yayımlamanın gerçek faydasının diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik etmesi." diye konuşmuştu.

İrlanda'nın söz konusu yasası, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden yapılacak ithalatı ve bu yerleşimlerle her türlü ticareti yasaklamayı hedefliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ayşe'nin cesedi valiz içerisinde yol kenarında bulunmuştu! Flaş gelişme
Ayşe'nin cesedi valiz içerisinde yol kenarında bulunmuştu! Flaş gelişme
Daikin Türkiye, Fortune 500 listesinde 114. sıraya yükseldi
Daikin Türkiye, Fortune 500 listesinde 114. sıraya yükseldi
DMM ve AK Parti'den LGS ile ilgili gündeme gelen iddiaya flaş cevap! "Bursa'da bir okulda..."
DMM ve AK Parti'den LGS ile ilgili gündeme gelen iddiaya flaş cevap! "Bursa'da bir okulda..."
Haziran ayı bütçe sonuçları açıklandı bütçe açığı kaç milyar lira oldu
Haziran ayı bütçe sonuçları açıklandı bütçe açığı kaç milyar lira oldu
Savcı 'bana bakarak konuşma'! Ekrem İmamoğlu 'Bakmaya meraklı değilim'
Savcı 'bana bakarak konuşma'! Ekrem İmamoğlu 'Bakmaya meraklı değilim'
Küçük birikimlerle ev sahibi olmanın yeni yolu: Gayrimenkul Sertifikası
Küçük birikimlerle ev sahibi olmanın yeni yolu: Gayrimenkul Sertifikası
ING Türkiye, yapay zeka temelli transformasyon programında yüzde 85 başarı yakaladı
ING Türkiye, yapay zeka temelli transformasyon programında yüzde 85 başarı yakaladı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında önemli gelişme
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında önemli gelişme
Şamil Tayyar'dan şok uyarı: O vakit Öcalan da elden patlar
Şamil Tayyar'dan şok uyarı: O vakit Öcalan da elden patlar
Kuveyt Türk kimin bankası? Sahibi çok en büyük ikinci ortak Türk kurumu
Kuveyt Türk kimin bankası? Sahibi çok en büyük ikinci ortak Türk kurumu
Güzelkoy dizisinde bomba gelişme! Dev isimden sonra Mina Demirtaş'ta kadroda...
Güzelkoy dizisinde bomba gelişme! Dev isimden sonra Mina Demirtaş'ta kadroda...
Trump duyurdu: Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı başladı
Trump duyurdu: Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı başladı