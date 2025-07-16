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Daikin Türkiye, Fortune 500 listesinde 114. sıraya yükseldi

Daikin Türkiye, Fortune 500 listesinde 114. sıraya yükseldi

Daikin, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde 7 basamak yükselerek 114'üncü sıraya yerleşti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin Türkiye, 1 Nisan 2024-31 Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılında 25,5 milyar lira ciroya ulaştı.

Split klima satışlarını önceki mali yıla göre yüzde 55 artıran şirket, 400 milyon avro seviyesine ulaşan ihracat geliriyle de büyük ihracatçılar arasındaki konumunu korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, şirketin Fortune 500 listesinde 7 basamak atlayarak 114'üncü sıraya yükselmesinin, atılan adımların ve uygulanan stratejilerin doğruluğunu işaret ettiğini belirtti.

Önder, 2011'den bu yana üretim kapasitesini artıran şirketin hizmet kalitesini, dijital altyapısını ve AR-GE gücünü de sürekli geliştirdiğini aktardı.

Şirketin iç pazar ve ihracatta elde ettiği 25,5 milyar lira ciro ve 400 milyon avroluk ihracat geliriyle sektörde üst sıralara yerleştiğine dikkati çeken Önder, şunları kaydetti:

"Sakarya'daki üretim tesisimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki yapılanmamızla sadece bugünün değil, geleceğin iklimlendirme çözümlerini sunmak için çalışıyoruz. Müşterilerimize değer veriyor, geniş ürün yelpazemizle tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Kazandığımız ödüller ve başarılı liste sonuçlarımız da bu çalışmalarımızın sonucu niteliğinde. Daikin Türkiye olarak sürdürülebilirlik, yerli üretim, teknoloji ve insan kaynağımıza olan yatırımlarımızı artırarak, Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz."

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