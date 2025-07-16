DMM ve AK Parti'den LGS ile ilgili gündeme gelen iddiaya flaş cevap! "Bursa'da bir okulda..."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bursa'da bir okulda 39 öğrencinin LGS'de tam puan aldığı iddiasını yalanladı. DMM, Bursa'da 17 farklı okuldan toplam 20 öğrencinin 2025 LGS'de 500 tam puan aldığını, bu öğrencilerden yalnızca 2'sinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu bildirdi. AK Parti'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 39 öğrencinin 2025 LGS'de 500 tam puan aldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu iddialar üzerinden Milli Eğitim Bakanlığının haksız bir şekilde hedef alınmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Bursa il genelinde 17 farklı okuldan toplam 20 öğrenci 2025 LGS'de 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca 2'si imam hatip ortaokulu mezunudur. Dolayısıyla söz konusu okuldan 39 öğrencinin 500 tam puan aldığı yönündeki iddia tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iddialarda adı geçen okulun sosyal medya paylaşımında, Türkiye genelinde 500 tam puan tüm imam hatip ortaokulu öğrencilerinin tebrik edildiği, paylaşımda sadece kendi okullarına ilişkin böyle bir başarı beyanının yapılmadığı bilgisine de yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu durum, paylaşımların çarpıtıldığını ve kasıtlı şekilde yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır. Eğitim gibi hassas bir alanda, özellikle öğrencilerimizin emeğine gölge düşürecek, kamuoyunu yanıltacak bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Gerçek dışı içeriklerle toplumda güvensizlik oluşturmak isteyen çevrelere karşı dikkatli olunmalı, yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır."

AK Partili Faruk Acar: "Düpedüz yalan bir iddia piyasaya sürülmüştür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Bursa'daki bir okuldan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 36 tam puanlı öğrenci çıktığı yalanının bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğunu belirtti.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre Bursa'daki bir okulda 36 öğrencinin tam puan aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

LGS sonuçlarının açıklamasının ardından, imam hatip liselerinden 63 öğrencinin tam puan almasının bazı çevreleri rahatsız ettiğine işaret eden Acar, "Düpedüz yalan bir iddia piyasaya sürülmüştür. Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığı yalanı, bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. Bu yalanı dolaşıma sokanlar, 13-14 yaşlarındaki çocuklarımızın başarılarına iftira atarak onların psikolojileriyle oynamıştır. Oysaki Bursa genelinde tam puan alan öğrenci sayısı 20'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahsi geçen toplu fotoğrafın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı imam hatip öğrencilerinin katıldığı bir buluşmada çekildiği bilgisini paylaşan Acar, şunları kaydetti:

"Bu çarpıtma girişimi, imam hatip okullarına karşı yıllardır sürdürülen ideolojik saldırıların yeni bir parçasıdır. Başarının önünü kesemeyenler, iftirayla itibarsızlaştırma yoluna gitmektedir. Bu kirli dili, bu ucuz manipülasyonu ve bu kompleksli bakış açısını şiddetle reddediyoruz. Kamuoyunu uyarıyoruz. Gerçekleri çarpıtanlara değil, belgeyle, başarıyla konuşanlara kulak verin. İmam hatip okulları, diğer tüm okullarımız gibi bu milletin değeridir. Sahipsiz değildir."