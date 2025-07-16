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AK Parti'den CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'den CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel, 'muteber siyasetçi'nin kim olduğuna CHP'nin değil, milletin karar verdiğini yine anlamamış. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza muteber bir siyaset ve devlet adamı olarak seçimlerde defalarca onay verdiği tarihi ve siyasi bir hakikattir." ifadelerini kullandı.

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Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlerin her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksun olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel, 'muteber siyasetçi'nin kim olduğuna CHP'nin değil, milletin karar verdiğini yine anlamamış. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza muteber bir siyaset ve devlet adamı olarak seçimlerde defalarca onay verdiği tarihi ve siyasi bir hakikattir. Özgür Özel'in temsil ettiği zihniyet ise milletin muteber kabul ettiğiyle kavga etmek üzerine kuruludur. Özgür Özel 'yönetme kabiliyeti' ve 'muhakeme' tartışması açmak istiyorsa, bunun sonuçları kendisi açısından çok ibretlik neticeler verir. Kendisinin 'yönetme kabiliyeti'nin partisinin her yerinden fışkıran skandallardan ibaret olduğu görülüyor. Ortaya koyduğu 'siyasi muhakeme'nin ise CHP'yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına soktuğunun ispatı olduğu artık ilan edilmiştir. Özgür Özel kendi sözlerine siyasi muhakeme diyorsa, bunun siyasi hayatımıza müdahale için yabancılara davetiye gönderen 'güdümlü bir muhakeme' olduğu açıktır."

Başkalarının muhakemesini kopyalayarak sözde siyaset yapanların söylediklerinin hiçbir itibarı olmadığını vurgulayan Çelik, "Özgür Özel 'yönetme ve muhakeme yeteneğini kaybetmiş' bir siyaset biçimi arıyorsa; kendi sözlerine, toksik siyaset tarzına ve hiçbir meseleyi yönetememe haline bakmalıdır. Cumhurbaşkanımızın sözlerinin ve iradesinin kıymetini milletimiz ve tüm dünya takdir etmiştir. Özgür Özel'in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'den CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına tepki - Resim: 0

Özgür Özel'in skandal sözleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak skandal ifadeler kullandı. Özel, "Nasıl bir memleket burası? Tayyip Erdoğan söylediğinde Allah kelamı gibi her türlü çelişkiye eyvallah, her türlü tutarsızlığa eyvallah, her türlü yalana sessizlik. Hafta sonu açılışta bir saat, kapanışta bir saat dünya kadar tutarsızlık. Erdoğan’ın konuşmasının kodları ne, saatlerce bunları konuşuyorlar. Ne kodu ya ne kodu? Ya ilkesizliğin kodu mu olur? Tutarsızlığın kodu mu olur? Acziyetin kodu mu olur? O yüzden yani kusura bakmayın böyle Erdoğan muteber siyasetçi, ağzından çıkan kelam çok kıymetli sözler, üzerinde oturalım konuşalım. Erdoğan belli bir yaşa gelmiş, muhakeme yeteneğini kaybetmiş, yönetme yeteneğini kaybetmiş, hırsından gözü dönmüş, muhaliflerini hapse atacak kadar şuurunu kaybetmiş, demokrasiden nasibini almamış birine dönüşmüş durumdadır yani. Ondan böyle Erdoğan’ın o sözünü bu sözünü çok kıymetlendirerek, tartışmanın hiçbir manası yok.” dedi.

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