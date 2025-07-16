Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti!
Oyuncu Emre Törün'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti. Emre Törün oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol almıştı. Törün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Nevzat karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi. Ünlü oyuncu Emre Alp Törün yaşamını yitirdi. Törün, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
Törün'ün ölümü, ailesi başta olmak üzere, sanat camiasından dostlarını ve sevenlerini üzdü.
Amansız hastalık kanserle mücadele eden 53 yaşındaki Törün, daha önce pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde karaciğerine sıçramıştı.
Oyuncunun vefat haberinin ardından Umut Oğuz ve Caner Kurtaran sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kurtaran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ''Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim değerli oyuncu arkadaşın Emre Törün'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim... Mekanı cennet olsun''