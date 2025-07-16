Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti!

Oyuncunun vefat haberinin ardından Umut Oğuz ve Caner Kurtaran sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kurtaran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ''Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim değerli oyuncu arkadaşın Emre Törün'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim... Mekanı cennet olsun''