Savcı 'bana bakarak konuşma'! Ekrem İmamoğlu 'Bakmaya meraklı değilim'

Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı Akın Gürlek davasında üçüncü duruşma bugün yapılıyor. Duruşmada İmamoğlu ve savcı arasında gerginlik yaşandı. Savcı 'bana bakarak konuşma' dedi. İmamoğlu, hakime 'bakamaz mıyım' diye sordu.

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı Akın Gürlek davası bugün görülüyor. Duruşmada karar çıkması bekleniyor. Savcı, İmamoğlu’na “kendisine bakmaması” konusunda uyarıda bulundu. İmamoğlu bunun üzerine savcıya tepki gösterdi.

Savcılık geçtiğimiz duruşmada İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Kısa konuş

Mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'ndan bir önceki celse geniş bir savunma yaptığını hatırlatarak bu sefer daha kısa tutmasını istedi. Ekrem İmamoğlu, "Hayat kısa zaten, hayat kadar kısa olacak" diye cevap verdi.

Savcı bana bakarak konuşma deyince...

Ekrem İmamoğlu, savunmasını gerçekleştirirken duruşma savcısına bakarak konuştu. Bunun üzerine savcı ile İmamoğlu arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

Savcı : "Bana bakarak konuşma"

İmamoğlu : "Size bakmak yasak mı savcı bey? Sayın hakim, benim savcı beye bakmam yasak mı? Yasaksa bakmayacağım. Bakmaya meraklı da değilim"

Salonu boşaltırım uyarısı

İzleyiciler, savcı ile olan bu diyaloğun ardından Ekrem İmamoğlu'nu alkışladı. Mahkeme başkanı bir daha alkış olması halinde salonu boşaltacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu, "Benden korkuyorlar ama ben buradayım" dedi.



Hakim ile avukat arasında gerilim

Hakim, "Savunmanızı yapın sonra karar vereceğiz" dedi. İmamoğlu'nun avukatı, "Bir müdahale ile karşılaşırsam yanıt veririm" yanıtını verdi. Bunun üzerine hakim, "Duruşma düzenini biz sağlarız" dedi. Ekrem İmamoğlu da "Aynı uyarıyı savcıya da yapar mısınız? Her gün 'yargı bağımsızdır' demekle, yargı bağımsız oluyor mu?" diye konuştu.

