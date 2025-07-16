BIST 10.209
DOLAR 40,26
EURO 46,76
ALTIN 4.314,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abone ol

Hadımköy Yolu Caddesi'nde Yasin Parlayan (38) idaresindeki 34 NL 6554 plakalı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen İhsan Kayacan (65) yönetimindeki 34 EVT 438 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü İhsan Kayacan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yolcu bulunmadığı belirtilen otobüsün şoförü ise kazayı yara almadan atlattı.

Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'den Türkiye'ye ilk yük trenleri yola çıktı
Çin'den Türkiye'ye ilk yük trenleri yola çıktı
Real Madrid'de bir devir sona eriyor! Veda ediyor
Real Madrid'de bir devir sona eriyor! Veda ediyor
Kartalkaya davasında resepsiyon görevlisi her şeyi anlattı
Kartalkaya davasında resepsiyon görevlisi her şeyi anlattı
16 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
16 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
Müsavat Dervişoğlu: Makyajlanmış yeni Sevr anlaşmasına imza atmamızı istiyorsunuz!
Müsavat Dervişoğlu: Makyajlanmış yeni Sevr anlaşmasına imza atmamızı istiyorsunuz!
İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! Bahaneleri Dürziler oldu 'karadan da girebiliriz'
İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! Bahaneleri Dürziler oldu 'karadan da girebiliriz'
AK Parti'den CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına tepki
AK Parti'den CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına tepki
ABD'nin İsrail Büyükelçisi, İrlanda'nın kararından rahatsız
ABD'nin İsrail Büyükelçisi, İrlanda'nın kararından rahatsız
Ayşe'nin cesedi valiz içerisinde yol kenarında bulunmuştu! Flaş gelişme
Ayşe'nin cesedi valiz içerisinde yol kenarında bulunmuştu! Flaş gelişme
Daikin Türkiye, Fortune 500 listesinde 114. sıraya yükseldi
Daikin Türkiye, Fortune 500 listesinde 114. sıraya yükseldi
DMM ve AK Parti'den LGS ile ilgili gündeme gelen iddiaya flaş cevap! "Bursa'da bir okulda..."
DMM ve AK Parti'den LGS ile ilgili gündeme gelen iddiaya flaş cevap! "Bursa'da bir okulda..."
Haziran ayı bütçe sonuçları açıklandı bütçe açığı kaç milyar lira oldu
Haziran ayı bütçe sonuçları açıklandı bütçe açığı kaç milyar lira oldu