İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Abone ol
Hadımköy Yolu Caddesi'nde Yasin Parlayan (38) idaresindeki 34 NL 6554 plakalı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen İhsan Kayacan (65) yönetimindeki 34 EVT 438 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü İhsan Kayacan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yolcu bulunmadığı belirtilen otobüsün şoförü ise kazayı yara almadan atlattı.
Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.