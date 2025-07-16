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16 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü

16 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki eski kız arkadaşını öldüren 16 yaşındaki sanık 15 yıl hapse çarptırıldı.

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İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık U.E.Y. (16), maktulün ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmayı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları da takip etti.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede açıkladığı sanığın en üst sınırdan "acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılması talebini yineledi.

Mahkeme heyeti, sanığın çocuk olması nedeniyle, "acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan indirimsiz 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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