Müsavat Dervişoğlu: Makyajlanmış yeni Sevr anlaşmasına imza atmamızı istiyorsunuz!

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye sürecine sert sözlerle tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Sözde çözüm süreciyle bizden Cumhuriyet’in yıkımında balyoz sallamamızı, makyajlanmış yeni Sevr anlaşmasına imza atmamızı istiyorsunuz" dedi.

Abone ol

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı koyarken şehit düşenleri rahmet, gazi olanları minnetle yad ederek başladı.

Hükümetin politikalarını eleştiren Dervişoğlu, tarım, sanayi ve ticaretin bazı imtiyaz odaklarınca çökertildiğini, bu yüzden tarımda çiftçilerin değil ithalatçıların, sanayide ise üreticilerin değil faizcilerin kazandığını ileri sürdü.

"Yeni Sevr anlaşmasına imza atmamızı istiyorsunuz"

Konuşmasında terörle mücadele ve PKK'nın silah bıraktığını açıkladığı törenin ardından yeniden gündeme gelen "çözüm süreci"ne değinen Dervişoğlu, iktidarın PKK ile masaya oturduğunu belirterek sert tepki gösterdi. "Sözde bir komisyonda, komisyonculuk yapmamızı istiyorsunuz. Türk milletinin, yanına yöresine ortaklar çıkartıp, Bizden kafatasçı tepkiler bekliyor; etnik oyunlarınıza piyon olmamızı istiyorsunuz. Bizden, Cumhuriyet’in yıkımında balyoz sallamamızı, Hukukun üstüne döktüğünüz betonu sulamamızı, Makyajlanmış yeni Sevr anlaşmasına imza atmamızı istiyorsunuz!" diyen Dervişoğlu, bu süreci "ihanet" ve "esaret" arasında bir tercih dayatması olarak nitelendirdi.

"Türkiye’yi üçe mi bölmek istiyorsunuz?"

Dervişoğlu, konuşmasının bir diğer bölümünde iktidarın göçmen politikalarını ve çözüm süreci benzeri açıklamaları sert sözlerle eleştirdi:

"100 yıldır emperyalizm, Türkiye’yi ikiye bölmeyi amaçlıyor. Şimdi siz, ikiyle de yetinmiyor; Türk-Kürt-Arap diyerek üçe bölelim diyorsunuz, öyle mi? Yani, milyonlarca Suriyeliyi boşu boşuna almadık diyorsunuz, öyle mi?"

Bu sürecin bilinçli yürütüldüğünü savunan Dervişoğlu, "Devletle taşeron terör örgütünü eşitleyecek kadar hangi çıkmaza girdiniz?" diye sordu.