Fenerbahçe dünya yıldızını bitirdi! 72 saat içinde imzaya geliyor, evi hazır

Fenerbahçe PSG'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio'yu kadrosuna katmak üzere. Yıldız oyuncunun 72 saat içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Yönetim, oyuncu için İstanbul'da villa bile hazırladı.

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Yaz transfer döneminde hız kesmeyen Fenerbahçe, Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in ardından dördüncü bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, PSG'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio ile prensip anlaşmasına vardı.

Sözleşme detayları

Fenerbahçe, Fransız kulübü PSG ile yapılan görüşmelerde 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşırken, İspanyol yıldıza 3 yıllık sözleşme ve yıllık 11 milyon euro maaş teklif etti. Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü temaslar, transferde kilit rol oynadı.

Milan, Sevilla, Everton ve Marsilya gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin tekliflerini geri çeviren Asensio, Aston Villa veya PSG'de yedek kalmak istemediğini belirtti. Tecrübeli 10 numara, hedefleri doğrultusunda Fenerbahçe'yi en doğru adres olarak gördü.

Sarı-lacivertli yönetim, Asensio'nun İstanbul'da konaklayacağı villayı bile hazırladı. Yıldız oyuncunun 72 saat içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.