THY'nin resmi tatil platformundan özel mil kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) resmi tatil platformu Turkish Airlines Holidays, başlattığı özel kampanyayla yolcularına 100 bin mile varan kazanç fırsatı sunuyor.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesinde tatil imkanı sunan "Turkish Airlines Holidays"in özel kampanyasıyla hem kullanıcı deneyimini zenginleştirmek hem de hava yolu şirketinin sadakat programı "Miles&Smiles"la entegreli müşteri artırma hedefleniyor.

Platform üzerinden yapılacak rezervasyonlarda kullanıcılar, yalnızca uçuşlarda değil tüm tatil paketinden 100 bin mile kadar kazanma şansına sahip oluyor.

Kampanya 16 Temmuz-15 Ağustos'ta yapılacak rezervasyonlarla 31 Aralık'a kadar olan konaklamalar için geçerli olacak. Kampanyaya ilişkin bilgilere "Turkish Airlines Holidays"in internet adresinden ulaşılabilecek.