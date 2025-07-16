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Bakan Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır son yolculuğuna uğurlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın dün vefat eden kayınvalidesi Zarife Çayır'ın (87) cenazesi toprağa verildi.

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Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Zarife Çayır için Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda siyasetçi ile bürokrat katıldı. Pek çok ismin de çelenk gönderdiği görüldü.

Bakan Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 0

Bakan Yumaklı ve aile üyeleri, cenaze namazı öncesinde cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Çayır'ın cenazesi, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu'ndaki Ayvalık Mezarlığı'nda defnedildi.

Taziyelerin Zeytinburnu Millet Camisi Taziye Evi'nde kabul edileceği belirtildi.

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