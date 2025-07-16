Akın Gürlek davası Ekrem İmamoğlu'na bir ceza bir beraat

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçundan beraat etti.

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ancak bu davada tutuksuz yargılanan İmamoğlu ve avukatları ile "mağdur" sıfatıyla Başsavcı Akın Gürlek'in avukatı katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve bazı CHP milletvekilleri, belediye başkanları, yabancı diplomatlar ile partililer de izleyici olarak duruşma salonunda yer aldı.

Duruşmada İmamoğlu'na, önceki celse duruşma savcısı tarafından açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verildi.

Ülkenin ekonomik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, cezaevinde kendisine gelen çok sayıda mektubu okuyarak, dışarıda olan tüm hususlara ilişkin ekonomik analizler yaptığını söyledi.

Mahkeme heyeti başkanı, ifadesinde anlattığı hususlara bir önceki duruşmada da değindiği yönünde İmamoğlu'na uyarıda bulundu.

İmamoğlu'nun ifadesinin bazı bölümlerini duruşma savcısına bakarak vermesi üzerine cumhuriyet savcısı "Ben dinliyorum zaten bana niye bakıyorsunuz?" dedi.

Ekrem İmamoğlu mahkeme heyetine dönerek, "Savcı beye bakmak yasak mı?", savcıya ise "Sana bakmak yasak mı?" diye bağırarak sordu.

Mahkeme heyeti başkanı, salondakileri sessiz olması konusunda uyarırken, İmamoğlu'na "Ekrem Bey devam edin lütfen." dedi.

Savunmasında "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'miz zor günlerden geçiyor. Zor bir kavşaktayız. Önemli gündemlerimizden birisi de Ekim 2024 tarihinden itibaren Türkiye'nin gündeminde olan 'Terörsüz Türkiye'. Terörsüz Türkiye diye tariflenen bu mesele bizim için çok önemli. Tarihimiz, Türk, Kürt, bütün vatandaşlarımızın demokratik, adil, müreffeh ve özgür bir hayat yaşaması için, terörün değil, barışçıl siyasetin güçlenmesi için attığımız adımlarla doludur. Türkiye'de barış ve huzurun güçlenmesi ve katkı sağlayacak her girişimin doğal şekilde aktörü ve koruyucusu oluruz."

İmamoğlu, sürecin hukuk ve adalet çizgisinden sapmayan, güçlü demokratik devlet düzeni tesisiyle başarıldığında, Türkiye'nin Orta Doğu'da kutup yıldızı gibi parlayacağını ifade etti.

İmamoğlu'nun ardından avukatı Fikret İlkiz söz alarak müvekkili hakkındaki iddialara karşı savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, davanın sonra ereceğini belirterek, İmamoğlu'na son sözlerini sordu.

İmamoğlu, hakkındaki diğer davalar ile soruşturmalara ve tutuklu belediye başkanlarına değinerek, milleti adına mücadeleye devam edeceğini belirterek, "Kararlılığım bugün tarif edemeyeceğiniz seviyededir." ifadesini kullandı.

Ardından duruşmaya ara verildi.

İmamoğlu'na 2 suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezası

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, İmamoğlu'nu "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, "tehdit" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla aldığı karara bir üye hakimin şerh koyduğu bildirildi.

Heyet, İmamoğlu'nun "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçundan ise oy birliğiyle beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53. maddesinin uygulanmasına karar verdi.