BIST 10.209
DOLAR 40,26
EURO 46,76
ALTIN 4.314,73
HABER /  SPOR

UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev!

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Petrocub ile Birkirkara arasındaki mücadelede düdük çalacak.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü (yarın) Moldova'nın Petrocub ile Malta'nın Birkirkara takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görev alacak.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran yapacak. Ozan Ergün ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Savcı 'bana bakarak konuşma'! Ekrem İmamoğlu 'Bakmaya meraklı değilim'
Savcı 'bana bakarak konuşma'! Ekrem İmamoğlu 'Bakmaya meraklı değilim'
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
Eski İsrail Başbakanı Bennett, Suriye'ye saldırıların artmasını istedi
Eski İsrail Başbakanı Bennett, Suriye'ye saldırıların artmasını istedi
Mansur Yavaş, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
Mansur Yavaş, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
THY'nin resmi tatil platformundan özel mil kampanyası
THY'nin resmi tatil platformundan özel mil kampanyası
DEM Parti heyetinden, Devlet Bahçeli'ye ziyaret Pervin Buldan'dan açıklama
DEM Parti heyetinden, Devlet Bahçeli'ye ziyaret Pervin Buldan'dan açıklama
Bakan Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır son yolculuğuna uğurlandı
İsrail Hristiyan köyleri hedef aldı Papa'ya şikeyet yağdı
İsrail Hristiyan köyleri hedef aldı Papa'ya şikeyet yağdı
719 öğrenci tam puan aldı! LGS şampiyonlarının illeri belli oldu, en çok birinci çıkaran il...
719 öğrenci tam puan aldı! LGS şampiyonlarının illeri belli oldu, en çok birinci çıkaran il...
Fenerbahçe dünya yıldızını bitirdi! 72 saat içinde imzaya geliyor, evi hazır
Fenerbahçe dünya yıldızını bitirdi! 72 saat içinde imzaya geliyor, evi hazır
İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Çin'den Türkiye'ye ilk yük trenleri yola çıktı
Çin'den Türkiye'ye ilk yük trenleri yola çıktı