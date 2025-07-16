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Bakan Murat Kurum'dan Ay Yıldız Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım

Bakan Murat Kurum'dan Ay Yıldız Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ay Yıldız Yerleşkesi'ne ilişkin, "Projemiz tamamlandığında, güvenliği, mimari kimliği, teknolojik donatıları, çevre dostu ve akıllı bina özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak modern, fonksiyonel bir yönetim merkezi olacak." ifadesini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler ve Kurum'un inşası süren ve Bakanlığın yeni karargahı olacak Ay Yıldız projesiyle ilgili toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin de yer aldığı aktarılan açıklamada, toplantı sonrasında iki bakanın Ay Yıldız yerleşkesinde devam eden çalışmaları yerinde incelediği kaydedildi.

Bakan Murat Kurum'dan Ay Yıldız Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım - Resim: 0

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ tarafından yapımı devam eden Ay Yıldız Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım yaptı. Kurum, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanlarımız ve TOKİ Başkanımız Levent Sungur ile Ankara'da inşası devam eden, ülkemizin yeni savunma karargahı olacak Ay Yıldız Projemizin toplantısını gerçekleştirdik, incelemelerde bulunduk.

Bakan Murat Kurum'dan Ay Yıldız Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım - Resim: 1

Projemiz tamamlandığında, güvenliği, mimari kimliği, teknolojik donatıları, çevre dostu ve akıllı bina özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak modern, fonksiyonel bir yönetim merkezi olacak."

Bakan Murat Kurum'dan Ay Yıldız Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım - Resim: 2

Bakan Murat Kurum'dan Ay Yıldız Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım - Resim: 3

Bakan Murat Kurum'dan Ay Yıldız Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım - Resim: 4

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